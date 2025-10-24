Convalida dell’arresto, in tribunale a Sassari, per l’uomo di Olmedo arrestato nei giorni scorsi per aver minacciato, armato di pistola, un tabaccaio di Ittiri.

La persona, non potendo pagare con il bancomat, si era convinto di essere stato raggirato dal commerciante e gli aveva puntato contro l’arma per poi andare via con la propria auto.

I carabinieri avevano individuato in poco tempo il sospettato raggiungendolo nella sua abitazione dove hanno trovato 1.465 cartucce di vario calibro, 12 coltelli a serramanico e tre pistole a salve prive di matricola, e tra queste anche l’arma mostrata al tabaccaio. Nell’occasione sono state sequestrate anche altre tre pistole e due carabine ad aria compressa regolarmente detenute dall’uomo, titolare di porto d’armi. Nel corso dell’udienza la persona, difesa dagli avvocati Tiana Bortolu e Massimiliano Fadda, ha deposto sostenendo di non aver mai tolto la pistola dalla fondina e negando le minacce. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

© Riproduzione riservata