Sassari, aggredisce il rivale con roncola e coltello poi se la prende con gli agentiIl grave episodio a Platamona: l’uomo ha colpito i poliziotti con calci e pugni
Arrestato mentre cercava di colpire il rivale con roncola e coltello a Platamona. Gli agenti della polizia di Stato, sezione Volanti, sono intervenuti dopo la segnalazione su un uomo stava aggredendo un’altra persona per questioni di vicinato nella località di Sassari.
Appena arrivati, i poliziotti hanno visto che l’individuo, dopo avere danneggiato l’auto dell’altro, stava provando a ferirlo con le pericolose armi da taglio. Le forze dell’ordine lo hanno bloccato e disarmato. L’aggressore ha reagito con calci e pugni contro gli agenti.
Con le accuse di minaccia aggravata dall'uso delle armi e resistenza a pubblico ufficiale l’indagato è finito nel carcere di Bancali.