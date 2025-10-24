Lavori di completamento, manutenzione ed efficientamento del campo sportivo comunale di Bono. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas è benificiaria di un finanziamento da parte della Regione, assessorato Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’importo di 300mila euro. L’intervento comprende una quota di cofinanziamento comunale pari a 63mila euro per un totale di 363mila euro.

Il progetto prevede gli interventi di intonacatura e tinteggiatura nel muro esterno perimetrale (via Cesare Battisti); la intonacatura e tinteggiatura del muro perimetrale interno; la riqualificazione dei servizi igienici delle tribune in magazzini; i nuovi servizi igienici: il completamento delle tribune; la club house con annessa tettoia; la realizzazione dei piazzali in calcestruzzo e un impianto fotovoltaico. A seguito di gara esperienza sul portale Sardegna Cat, con determinazione del responsabile del settore tecnico i lavori, che avranno una durata di 120 giorni, sono stati aggiudicati alla ditta Nudda Tanino.

© Riproduzione riservata