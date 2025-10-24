Bono, al via i lavori di completamento del campo sportivoA disposizione 300mila euro per il completamento, manutenzione ed efficientamento dell’impianto comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lavori di completamento, manutenzione ed efficientamento del campo sportivo comunale di Bono. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas è benificiaria di un finanziamento da parte della Regione, assessorato Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’importo di 300mila euro. L’intervento comprende una quota di cofinanziamento comunale pari a 63mila euro per un totale di 363mila euro.
Il progetto prevede gli interventi di intonacatura e tinteggiatura nel muro esterno perimetrale (via Cesare Battisti); la intonacatura e tinteggiatura del muro perimetrale interno; la riqualificazione dei servizi igienici delle tribune in magazzini; i nuovi servizi igienici: il completamento delle tribune; la club house con annessa tettoia; la realizzazione dei piazzali in calcestruzzo e un impianto fotovoltaico. A seguito di gara esperienza sul portale Sardegna Cat, con determinazione del responsabile del settore tecnico i lavori, che avranno una durata di 120 giorni, sono stati aggiudicati alla ditta Nudda Tanino.