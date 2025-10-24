Antonio Spano è il nuovo direttore generale del Comune di Sassari. A ratificare la decisione proposta dal sindaco, Giuseppe Mascia, è stata la giunta nella giornata di oggi. Dopo l’addio dell’ex dg, Claudio Castagna, trasferitosi a Cagliari lo scorso giugno per dirigere Area su mandato dell’esecutivo Todde, era stata la segretaria generale del Comune, Giovanna Salaris, ad assumere pro tempore l’incarico.

Spano, 55 anni, al momento ricopre la carica di consigliere regionale eletto nelle liste del Pd, e dal 1° novembre diverrà direttore generale. Dal 2005 al 2009 è stato primo cittadino di Sorso e, dal 2021, guida come amministratore unico la Multiservizi di Porto Torres.

