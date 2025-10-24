Il Comune di Osilo presenta l’iniziativa “Atelier di cooperazione internazionale Sardegna-Senegal-partenariati territoriali e solidarietà”, un progetto di rafforzamento delle azioni di agricoltura sostenibile nel Comune di Thiakhar finanziato dalla Regione. L'appuntamento è sabato 25 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Conferenze dell'Ex Mercato. Durante la mattinata, con due panel dedicati ai partenariati territoriali e alla solidarietà, si discuterà sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e si analizzeranno le attività che vedono coinvolto anche il Comune di Osilo. L'Amministrazione, grazie al progetto finanziato dalla Regione opera infatti insieme all'Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano (OSVIC) per incentivare l'agricoltura sostenibile nel Comune di Thiakhar, una iniziativa che punta a sviluppare questa sinergia come motore di sviluppo. All'incontro prenderanno parte il sindaco Giovanni Ligios, Angelo Fois presidente Osvic età e alcuni rappresentanti della comunità senegalese. A moderate l'incontro Serena Macone ed Enrico Vagnoni.

