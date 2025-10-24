Una luce che cambia il volto della litoranea ex provinciale 81, a Porto Torres, nel tratto di collegamento tra la chiesetta di Balai Vicino e quella di Balai Lontano. Entra in funzione l’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili, un’opera realizzata dalla ditta Elettrotecnica S.r.l di Viddalba, che ha previsto l’installazione di 36 punti luce sul lato destro della carreggiata, pali alti circa 8 metri, posti ad una interdistanza di 30 metri con corpo illuminante a Led di potenza massima di 32W, alimentati da un’isola fotovoltaica con struttura portante e un box prefabbricato amovibile, posizionato nel parcheggio 2 dello Scoglio Ricco.

L’impianto andrà ad alimentare un tratto di illuminazione stradale per complessivi 1100 metri, dal parcheggio della spiaggia di Balai fino alla rotatoria con l’incrocio di via Tramontana. «L’opera è frutto di un accordo tra Comune e Eni New Energie – spiega l’assessora alle Opere Pubbliche, Gavina Muzzetto- per il riconoscimento di misure compensative dalla società che ha realizzato un impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Porto Torres. Un altro obiettivo raggiunto dall’amministrazione Mulas che rientra nel più ampio disegno di riqualificazione del litorale».

Il progetto comprende anche il cosidetto “revamping” dell’impianto di illuminazione di un tratto dell’attuale pista ciclabile che si sviluppa parallelamente alla ex strada provinciale.

