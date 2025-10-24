Sorpreso a Sassari con 40 kg di rame rubati. Un 55enne di Usini è stato scoperto ieri dalla polizia locale, nella zona di San Donato, con il grosso quantitativo di cavi elettrici sottratti a un cantiere della zona.

Gli agenti, dopo la perquisizione, hanno rinvenuto anche un paio di cesoie usate, si presume, per compiere il furto. Stamattina è stato condotto in tribunale per la direttissima dove, difeso dall’avvocato Giovanni Policastro, ha dovuto rispondere delle accuse di furto aggravato e di porto d’arma.

La giudice Valentina Nuvoli, il pm era Giovanni Porcheddu, ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di dimora.

