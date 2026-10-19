L’Università degli Studi di Sassari e l’Université Toulouse Capitole hanno istituito un programma integrato che permetterà a un gruppo selezionato di studenti e studentesse il conseguimento di due lauree: la Licence en Droit (laurea triennale in Giurisprudenza) e la Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. Nasce così, grazie all’iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza Uniss, il primo doppio titolo di laurea triennale per l’area giuridica in Sardegna.

L’obiettivo è quello di promuovere la cooperazione universitaria e la formazione di giuristi europei competenti nei sistemi giuridici di diritto italiano e di diritto francese.

Per consentire agli studenti sardi di conseguire due titoli di laurea triennali, uno di diritto italiano in Scienze dei Servizi Giuridici L-14 “Giurista d’impresa europeo” e l’altro di diritto francese RNCP38186, “laurea triennale in Giurisprudenza”, è stata stipulata una convenzione con l’Università di Tolosa (Université Toulouse Capitole), una delle più prestigiose università francesi (la seconda Università più antica della Francia).

Gli studenti interessati dovranno iscriversi al corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (curriculum in “Giurista d’impresa europeo”). In base alla convenzione, ciascuno dei due atenei dovrà selezionare tra i propri studenti coloro che faranno parte del programma. Il numero di partecipanti è limitato a cinque per istituzione e per anno accademico. Saranno privilegiati gli studenti in possesso di una buona conoscenza della lingua francese. La mobilità presso l’Università ospitante dura un anno, si svolge nel terzo anno del corso di studio e potrà essere finanziata dal programma Erasmus.

Il conseguimento del titolo di laurea triennale consente, oltre all’acquisizione di una laurea valevole anche in Francia, il diretto accesso, previa selezione, al Master de Droit (M2) (laurea magistrale in Giurisprudenza) volto al conseguimento del titolo di laurea Magistrale in Giurisprudenza.

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