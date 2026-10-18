Iscrizioni aperte per il 2° “Prèmiu de poesia sarda” dedicato a “Michele Pinna” che, dopo il successo della prima edizione, si estende ben oltre i territori dei paesi coinvolti nel progetto, senza limiti di partecipazione geografica e anagrafica.

Sarà una festa della lingua e della poesia, rivolta a tutti coloro che conoscono e si cimentano nell’arte dei versi, con un invito caloroso rivolto a tutte le scuole fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Il premio è bandito dallo Sportello Linguistico “Limba de vida 3” in collaborazione con l’Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni di Sassari, il Comune di Uri e la Biblioteca di Uri “Giovanni Maria Cherchi”.

L’incontro sarà occasione per ricordare con affetto il docente Michele Pinna, filosofo, poeta, scrittore e coordinatore scientifico, nonché fondatore dell’Istituto Bellieni di Sassari, scomparso nel 2022 creando un vuoto profondo nel mondo dell’istruzione, della lingua e della cultura della Sardegna.

L’iniziativa è inserita fra le attività del Progetto “Limba de vida 3” presentato nel 2025, finanziato con i fondi della Legge 482 del 1999 e della Legge Regionale 22 del 2018 sulla tutela delle minoranze linguistiche, che vede Ossi Comune capofila insieme ai comuni di Uri, Usini, Ploaghe, Martis, Laerru e Cargeghe. La data ultima per la presentazione degli elaborati è il 27 novembre e la premiazione, alla quale sono invitati tutti gli autori, è in calendario per il 15 dicembre 2026. Per maggiori informazioni contattare la segreteria del concorso alla mail susarduestintotue@gmail.com . Il regolamento e le schede di iscrizione si possono reperire nelle Biblioteche comunali dei paesi coinvolti o possono essere scaricati dal sito del Comune di Uri.

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