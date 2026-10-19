Un piano di welfare aziendale in Comune a Sassari. Frutto della trattativa, in corso a livello regionale, per il comparto unico con cui si intende equiparare, anche dal punto di vista economico, i lavoratori degli enti locali a quelli della Regione.

In questo senso si introducono i fringe benefit, entro la fine dell’anno, per i 662 dipendenti di Palazzo Ducale. I quali riceveranno un voucher virtuale, senza tasse come Irpef o Inps, che potranno spendere attraverso una app per acquisti scolastici, visite mediche, abbonamenti a palestre, viaggi, carburante e trasporti.

I fondi stanziati dalla Ras, attraverso l’istituzione dell’Aran Sardegna, ammontano a circa 730mila euro. La misura che sta per diventare realtà, al termine del confronto con i sindacati, ha avuto il sindaco, Giuseppe Mascia, e il direttore generale, Antonio Spano, come principali promotori.

«I vantaggi per l’amministrazione - spiega il secondo - consistono nel fatto di disporre di una procedura di accreditamento pubblica, aperta e documentata, nel controllo puntuale della spesa, transazione per transazione, nei pre-conti mensili generati automaticamente dalla piattaforma, nella liquidazione diretta su fatture già riscontrate e nella mancata necessità di gestire buoni cartacei, tagli o resti, mentre i vantaggi per i dipendenti consistono nel fatto di avere un wallet sempre disponibile sullo smartphone, un pagamento dell’importo esatto, anche per piccoli acquisti, il saldo e i movimenti consultabili in ogni momento, nessun anticipo di spesa né richieste di rimborso da compilare».

Una novità che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe premiare anche il tessuto economico cittadino. «Per il territorio, il sistema rappresenta la potenziale disponibilità di ulteriori risorse spendibili negli esercizi locali, con la possibilità di stabilire nuovi processi di fidelizzazione con i dipendenti comunali», sottolinea il primo cittadino. Nei prossimi giorni la misura sarà condivisa con i rappresentanti territoriali delle associazioni datoriali.

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