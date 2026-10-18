Alla Costituente per Sassari si parla di politica, storia e biodiversità vegetaleCinque incontri nella sede sassarese con politici e docenti universitari
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Un'altra settimana intensa per la Costituente per Sassari. Da lunedì a venerdì la sede di viale Umberto 122 ospiterà cinque incontri, con inizio alle 18, mentre la mattina alle 9.30 sarà dedicata come di consueto alla scuola di italiano per immigrati.
Si parte lunedì 19 ottobre con il corso "Riflessioni libere sulla politica" che avrà come protagonista l'onorevole Silvio lai del partito Democraticp. Martedì 20 ottobre si parla di "Biodiversità vegetale de S'adde Manna" con Emmanuele Farris, botanico dell'Università di Sassari e Alfredo Maccioni della sezione sarda della Società Botanica Italiana.
Mercoledì 21 Gemma Pontera, ex professoressa al Liceo Magistrale, e Bruno Ghiusu, ingegnere, tratteranno il tema storico "La Rivoluzione Russa 1917-1924: da Lenin a Stalin". Giovedì 22 presentazione del libro "Feudu Lege Inimiga" di Franca Pirisi che dialogherà col professor Luigi Mastino. Infine venerdì 23 ottobre il convegno "Le conseguenze della Guerra dei Dazi" con Luca Deidda, docente di Economia dell'ateneo sassarese.