Pulizia ecologica nell’area del sito archeologico di Santa Filitica a Sorso, una iniziativa dell’associazione Cleanup e Plastic Free che ha interessato anche la spiaggia vicina, la strada sterrata e la macchia mediterranea.

Zone ripulite a fondo e liberate da ben 1.300 chili di rifiuti. Materiali e oggetti di ogni sorta tra cui carta, plastica, vetro e residui di edilizia. L’operazione di bonifica, che si è svolta domenica mattina, ha visto impegnati anche il gruppo della Snorkeling academy di Balai che, con mute, pinne e maschere hanno effettuato una immersione, constatando l'assenza sulla linea di costa di rifiuti sul fondale marino, un dato certamente positivo sulla tutela del mare.

Particolarmente importante la bonifica del sito della villa romana, sulla linea di costa tra i fiumi Silis e Pedras de Fogu, a pochi chilometri dal mare. All'evento hanno partecipato 25 volontari, tra cui Gianpiero Carcangiu referente provinciale nord-est Gallura, Anna Paola Capulli ,referente per Santa Teresa di Gallura, Grazia Maria Nieddu referente di Porto Torres e Fabrizio Caggiari referente per Sassari.

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