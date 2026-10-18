Nell'ambito delle iniziative organizzate per l'80° anniversario della fondazione della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari si terrà venerdì 23 nel palazzo Segni di viale Italia, dalle 9 alle 13, il convegno “La pecora di razza Sarda: risorsa da tutelare o da rilanciare?”, dedicato a una delle risorse più rappresentative della zootecnia e della tradizione pastorale della Sardegna.

L'evento promuove una riflessione sul ruolo della pecora di razza Sarda alla luce delle sfide che interessano il comparto ovino regionale, approfondendo gli aspetti economici, normativi, genetici e produttivi che ne influenzano le prospettive future. Attraverso il contributo di esperti del mondo accademico, della ricerca e delle professioni agrarie, saranno analizzati i possibili percorsi di valorizzazione della razza, con particolare attenzione all'innovazione, al miglioramento genetico e alla sostenibilità degli allevamenti.

Dopo la presentazione del convegno da parte di Roberto Accossu, Presidente dell'Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna, e i saluti istituzionali dei rappresentanti del Dipartimento di Agraria e degli Ordini e Collegi professionali, il programma entrerà nel vivo con una serie di interventi dedicati alle prospettive economiche del settore, al quadro normativo del miglioramento genetico, all'evoluzione degli schemi di selezione della razza Sarda e alle nuove opportunità offerte dalla ricerca scientifica per l'allevamento degli ovini da latte.

Nel corso della mattinata sarà inoltre consegnato il Premio di Laurea ADAF 2026, prima del dibattito finale tra relatori e partecipanti. Le conclusioni dei lavori saranno affidate all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna, Francesco Agus.

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