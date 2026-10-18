Sindaci in prima linea per governare i propri comuni, a volte con il rischio di subire aggressioni o attentati che mettono in pericolo la loro vita. L’argomento al centro della iniziativa promossa dal Comune di Cossoine che ha ospitato venerdì scorso il convegno "Amministrare senza paura. Le intimidazioni non possono governare i nostri paesi".

Tra i relatori Daniela Falconi, presidente Anci Sardegna, i sindaci Giuseppe Mellino, Michele Solinas, Manuela Pintus ed Emiliano Deiana, con Antonio Brundu, che ha moderato il dibattito. Amministratori giunti da tanti paesi della Sardegna, con bambini e ragazzi che hanno partecipato al laboratorio su legalità e senso civico.

Un incontro per dire una cosa semplice, ovvero che nessun amministratore e nessun dipendente comunale deve sentirsi solo. Le intimidazioni non colpiscono una persona, colpiscono un intero paese.

La risposta è la vicinanza delle persone, il sostegno delle istituzioni e il coraggio di continuare a lavorare per il bene comune. L’iniziativa si è svolta grazie al contributo della Regione Sardegna e alla collaborazione delle associazioni CorosLab e Prendas de Oro.

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