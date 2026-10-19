Al “Canepa” di Sassari concerto per pianoforte e contrabbassoJulia Pusceddu e Matteo Virdis protagonisti dei Mercoledì del Conservatorio
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Penultimo appuntamento stagionale con I mercoledì del Conservatorio al “Canepa” di Sassari. Il 21 ottobre alle 19, nella sala Pietro Sassu, saliranno sul palcoscenico Matteo Virdis al contrabbasso e Julia Pusceddu al pianoforte, con un programma dedicato a musiche di Paul Hindemith, Franz Schubert e Frank Proto.
Il concerto propone un percorso attraverso tre pagine che, in epoche e linguaggi differenti, mettono in luce le possibilità espressive del contrabbasso in dialogo con il pianoforte. Ad aprire la serata sarà la Sonata per contrabbasso e pianoforte di Paul Hindemith. Seguirà la celebre Sonata in la minore per arpeggione e pianoforte D 821 di Franz Schubert, proposta nella trascrizione per contrabbasso e pianoforte.
In chiusura la Sonata “1963” per contrabbasso e pianoforte di Frank Proto, composizione che affianca alla scrittura più lirica suggestioni ritmiche e jazzistiche.
Il concerto è a ingresso libero e gratuito.