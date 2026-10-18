Il Comune di Ossi ha aggiudicato l’appalto per la riqualificazione dell'area sportiva dove sorge l'ex campo di calcio di Litterai, un progetto che comprende la realizzazione di due piscine, di cui una scoperta semi olimpionica e in prossimità un’altra piscina più piccola per i bambini.

Nell’area verrà realizzato anche un giardino pubblico, con parco giochi, un bar - ristorante - pizzeria panoramico. Sulla base delle risorse si valuterà la realizzazione di uno spazio commerciale e l’ampliamento di un’arcata del palazzetto dello sport per aumentare la capienza dei posti a sedere e una club house.

L'impresa che si è aggiudicata i lavori è la Italcantieri srl, per un importo di circa 750mila euro. Si tratta di uno dei tanti finanziamenti di cui è beneficiaria l'amministrazione comunale che ha ottenuto, solo pochi giorni fa, anche i fondi per l’acquisto degli arredi dell’asilo nido di Ossi e di quelli di Ittiri, Ploaghe e Olmedo per un importo complessivo di 236.000 euro. Inoltre è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura di 20 climatizzatori in altrettante aule scolastiche per raffrescare gli ambienti in vista della prossima estate.

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