Il ricordo delle donne che hanno contribuito a costruire la storia di una città come Porto Torres, un comune che oggi conta circa 22mila abitanti ma che in passato ha raggiunto anche 30mila anime. Venerdì 15 marzo alle ore 18.30, nella sala congressi Filippo Canu, si terrà una serata dedicata al ruolo delle donne nella storia della comunità turritana, organizzata dall’Inner Wheel Club Porto Torrres , a cura di Pina Carboni ed altre socie, e con il patrocinio del Comune. Il cuore dell’evento saranno le storie di donne turritane che, attraverso il loro lavoro e la loro vita, hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria storica della città. E nei diversi settori, dalla politica all’arte, per passare per la cultura e per la medicina. Chi in silenzio, chi dietro le quinte, ma con grande impegno per promuovere la crescita della comunità, altre invece si sono esposte pubblicamente, nella politica e nel sindacato. A raccontarle al pubblico in sala saranno l’ex sindaco Eugenio Cossu e l’ex consigliere comunale Agostino Schiaffino.

