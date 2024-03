Una giornata dedicata alla memoria di Carlo Forteleoni, ex presidente del Parco nazionale dell’Asinara ed ex sindaco di Nuoro, scomparso a 72 anni nel marzo del 2013. L’iniziativa, in programma venerdì 22 marzo alle 16 presso la sede istituzionale del Parco, a Porto Torres, è un omaggio alla sua figura di dirigente regionale, fondatore del coro del Corpo Forestale della Sardegna.

Sarà l’occasione per raccontare un pezzo fondamentale del percorso del Parco dal 2006 al 2011. Gli anni delle prime battaglie per valorizzare l’isola, dal punto di vista ambientale e naturalistico. Forteleoni si è distinto per competenza e rapporti umani con i suoi collaboratori e dipendenti, un cammino che lo ha visto protagonista per cinque anni nella gestione del Parco dell’Asinara. Laureato in scienze forestali, si è distinto per la sua intelligenza, professionalità e per la sua simpatia. Per conto della Fao ha trascorso alcuni anni in Marocco, dove fu incaricato di curare il settore forestale per combattere il fenomeno della desertificazione. In seguito allo smantellamento del carcere dell’Asinara, su iniziativa dell’assessorato regionale all’Ambiente, ha ricoperto il ruolo di direttore del Parco nazionale.

Appassionato ed esperto di musica coreutica tradizionale, è stato componente e presidente del Coro di Nuoro diretto dal maestro del folclore Giampaolo Mele. L’incontro di venerdì sarà coordinato dall’attuale commissario straordinario Giovanni Cubeddu e dal direttore del parco, Vittorio Gazale.

