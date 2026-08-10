Il Comune di Ozieri ha istituito la commissione di denominazione comunale d’origine per valutare la concessione del marchio alle aziende che ne faranno richiesta.

Martedì 11 agosto la commissione valuterà le domande per l’assegnazione del marchio De.Co. Ozieri. Saranno valutate le istanze presentate da diverse imprese produttrici di pane, dolci, miele, vino, farine, olio.

La commissione ha in questa prima fase autorizzato l’iscrizione all’apposito Registro De.Co. dei prodotti agro alimentari che vantano un legame storico con il territorio, una tradizione secolare e per i quali esiste già la certificazione Pat, in quanto inseriti nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Fra questi la spianata, il sospiro, la copuletta, la greviera e la cipolla. Di ognuno di questi prodotti sono state approvate le schede identificative con indicazione della storia, delle caratteristiche, dei formati e delle tecniche produttive.

La commissione ha anche provveduto ad autorizzare l’iscrizione nel registro delle manifestazioni storiche delle quali erano state presentate le istanze da parte degli organismi organizzatori. Entra nella fase attuativa quindi il progetto di istituzione del marchio De. Co. Ozieri che era stato avviato nel 2023 con l’approvazione del regolamento e con il concorso per l’individuazione del logo.

«Il marchio Denominazione Comunale di Origine Ozieri è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei saperi, delle attività e delle produzioni agro-alimentari tipiche locali e tradizionali – afferma l’Assessore alle Attività Produttive Mario Piras - Una opportunità di promozione e sviluppo del territorio di Ozieri, anche attraverso le produzioni artigianali e agroalimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sull’intera comunità».

Risultano al momento pervenute un discreto numero di domande da parte di aziende produttrici di pane, dolci, miele, vino, farine che saranno vagliate dalla commissione. Attraverso la De.Co. non si istituisce un marchio di qualità o certificazione del prodotto di Ozieri, ma si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio.

© Riproduzione riservata