La Giunta Comunale di Uri tramite delibera ha espresso la volontà di intitolare la Sala Musica comunale alla memoria di Pietro Panai, approvando la relativa relazione biografica e avviando l’iter per ottenere la prescritta autorizzazione della Prefettura di Sassari.

Pietro Panai (1960–1998) è stato una figura profondamente legata alla comunità urese. Per due mandati Consigliere comunale, partecipò attivamente alla vita amministrativa e associativa del paese, ricoprendo anche il ruolo di rappresentante dell’Amministrazione Comunale nel consiglio di amministrazione della nascente Pro Loco di Uri.

Accanto all’impegno politico e amministrativo, coltivò una grande passione per la musica. Fece parte del gruppo musicale Agif, che tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta animò le serate uresi. Il suo ricordo è legato anche alla chitarra e all’armonica, strumenti che lo accompagnavano nei momenti di incontro e di festa. La scelta della Sala Musica vuole quindi creare un legame significativo tra la persona, la sua passione e la funzione del luogo: uno spazio dedicato alla musica, alla formazione, alla cultura e all’aggregazione della comunità.

Con questa intitolazione, l’Amministrazione comunale intende conservare e trasmettere alle future generazioni il ricordo di un cittadino che seppe unire l’impegno nelle istituzioni a una sincera passione per la musica e per la propria comunità.Insieme a questo iter ne sono stati avviati altri due per l’intitolazione di altri spazi pubblici ad altri esempi positivi per la cittadinanza ed in particolare per i più giovani.

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