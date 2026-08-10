Colpisce un agente della polizia locale e gli procura una ferita da otto punti di sutura. È successo ieri a Sassari, in piazza Marconi, quando i poliziotti hanno fermato un 24enne extracomunitario per alcuni controlli e perché, secondo alcune lamentele, si stava lavando all'aperto.

Alla richiesta di documenti il giovane ha reagito con violenza, prima con atteggiamento minaccioso, poi divincolandosi e colpendo sulle braccia i poliziotti. Finendo con il ferire uno di loro con una gomitata sull'arcata sopraccigliare che gli ha procurato una lesione da otto giorni di prognosi.

Il nordafricano è stato condotto, oggi in tribunale a Sassari, per l'udienza di convalida dove, difeso d'ufficio dall'avvocato Bastianino Ventura, deve rispondere delle accuse di non aver esibito i documenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il giudice è Sara Pelicci e la pm Maria Paola Asara.

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