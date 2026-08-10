Mercoledì 12 agosto torna la nona rassegna internazionale del folklore, un viaggio straordinario tra musiche, danze e abiti tradizionali che quest'anno ospiterà i colori e l'energia di Perù, Messico, Serbia e Macedonia, quattro Paesi, quattro tradizioni diverse.

Un’occasione unica per scoprire cosa accomuna popoli lontani e per valorizzare l’identità di ciascuno, nel cuore di una comunità da sempre legata alle proprie radici. Il programma prevede alle 19 la parata augurale, con partenza dalla palestra comunale di via M. Delitala.

I gruppi sfileranno portando una ventata di festa per le vie del paese. A seguire il festival internazionale nella splendida cornice di Piazza Boyl per l'inizio delle esibizioni.

Ad aprire la manifestazione saranno i padroni di casa del Gruppo Folk Putifigari, accompagnati dalla partecipazione del Coro S’Ena Frisca. Le associazioni di Putifigari animeranno la serata con stand enogastronomici ricchi di piatti tipici, prodotti locali, dolci della tradizione e specialità del territorio. La tradizione enogastronomica si unisce alla cultura del paese, agli abiti della tradizione e alle esibizioni che caratterizzano le diverse realtà partecipanti.

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