Emozioni e partecipazione popolare ieri a Sassari per la processione del Gremio dei Viandanti. Corteo serale partito dalla chiesa di Sant’Agostino, sede storica dell’associazione, e che ha attraversato il centro storico portando il simulacro di Nostra Signora del Buon Cammino, patrona dei Viandanti.

Come da tradizione la manifestazione religiosa ha vissuto il toccante momento dell’incontro, nella chiesa di sant’Apollinare, tra il simbolo mariano e il simulacro del Crocifisso, colpito dall’incendio che si abbatté sulla chiesa nel 1650, e in seguito restaurato. La processione ha poi proseguito il suo percorso tra ali di folla e la partecipazione di tutti gli altri Gremi di Sassari, delle confraternite, dei gruppi in abito tradizionale provenienti dalla Sardegna, e delle rappresentanze religiose e civili.

Ieri mattina invece, al termine del Pontificale celebrato dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, si è svolto il rito dell’Intregu con lo scambio della Bandiera e l’insediamento del nuovo Obriere maggiore Alessandro Carta.

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