L’amministrazione comunale ha disposto la somma di 245mila euro per la rimozione e la ricostruzione del ponticello in legno, situato nel belvedere di Balai. Le risorse figurano nella voce degli investimenti dell’avanzo di bilancio, approvato di recente dal Consiglio comunale. La struttura, sul lungomare in prossimità delle Acque Dolci, era crollata a seguito delle intemperie e del forte vento che si era abbattuto sulla costa durante i mesi invernali.

La mancata manutenzione ordinaria negli anni e aveva provocato il cedimento del ponticello, inaccessibile per diversi anni a causa dei problemi strutturali causate dal fenomeno dell’erosione costiera. La giunta comunale per affrontare le criticità più volte denunciate, aveva avviato la procedura di predisposizione di un progetto al fine di garantire un intervento di ripristino, approvando il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) con l’obiettivo di mettere in sicurezza la struttura.

Il piano scelto dall’esecutivo, ritenuto più consono, prevede la ricostruzione in acciaio del ponticello, una scelta determinata dalla valutazione dei costi, la vita utile dell’opera, la compatibilità con il contesto paesaggistico, della sostenibilità gestionale nel lungo periodo con particolare attenzione alla riduzione dei futuri interventi di manutenzione. L’obiettivo è quello di restituire al litorale della città una infrastruttura sicura, durevole e armonicamente integrata nel paesaggio

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