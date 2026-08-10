Nuovo appuntamento con la XXI edizione di Musica & Natura, la rassegna concertistica organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Martedì 11 agosto alle ore 22, si ritorna nel giardino della Tenuta Li Lioni, che farà da cornice al concerto del duo formato da Ada Flocco, voce, e Saverio Zura, chitarra, protagonisti di una serata all'insegna dell'eleganza, dell'intimità e della più autentica espressione jazzistica.

Con voce e chitarra i due artisti daranno vita a un dialogo musicale intenso e raffinato, costruito sull'ascolto reciproco, sulla sensibilità interpretativa e sulla libertà espressiva che caratterizza il linguaggio del jazz. Il programma proporrà reinterpretazioni originali di grandi pagine del repertorio, accanto a percorsi sonori personali che valorizzano la profondità della melodia, la ricchezza armonica e la spontaneità dell'improvvisazione.

Il progetto Musica & Natura si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Beni Culturali, dal Comune di Porto Torres, dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude e Trigu e dalla Fondazione di Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento di promozione culturale, partecipazione e conoscenza del territorio.

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