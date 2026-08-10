Le body cam arrivano in dotazione alla polizia locale di Alghero. Le telecamere indossabili, modello Action 4, potranno essere utilizzate dagli agenti durante gli interventi caratterizzati da particolari situazioni di pericolo o minaccia, con l'obiettivo di garantire maggiore tutela sia agli operatori sia ai cittadini. Le immagini registrate saranno conservate nel rispetto della normativa vigente.

L'introduzione delle body cam rappresenta l'ultimo tassello del piano di potenziamento del Corpo avviato dall'amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, che negli ultimi due anni ha investito su personale, mezzi, formazione, organizzazione e tecnologie.

Contestualmente sono state rinnovate anche le uniformi degli agenti. «Fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo lavorato per rafforzare il Comando della polizia locale – dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto – e la scelta di un comandante preparato e innovativo, l'incremento dell'organico, il rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature e gli investimenti sulla formazione ci hanno consentito di costruire progressivamente una polizia locale più presente e nelle condizioni di rispondere meglio alle esigenze della città».

Sul fronte del personale sono stati avviati concorsi e nuove assunzioni a tempo indeterminato, affiancati dal potenziamento stagionale necessario durante i mesi estivi, quando Alghero registra un forte incremento di presenze turistiche.

Nel 2025 la città ha infatti superato quota 1,8 milioni di presenze, con un inevitabile aumento della richiesta di servizi e controlli. Negli ultimi mesi è stato inoltre rinnovato il parco mezzi con nuove autovetture, motocicli e biciclette elettriche, mentre a giugno è entrata in funzione la stazione mobile della polizia locale, impiegata nel centro storico, durante gli eventi e nelle zone di maggiore afflusso per garantire un presidio più capillare e un punto di riferimento diretto per cittadini e visitatori.

Tra le iniziative avviate anche il progetto dei servizi notturni, che nei fine settimana estivi prolunga la presenza delle pattuglie fino alle 4 del mattino, e il Progetto Decoro, con quattro agenti dedicati al controllo del centro storico, impegnati su sicurezza urbana, tutela ambientale, commercio e rispetto del regolamento cittadino.

«Alghero ha esigenze che non possono essere misurate soltanto sulla popolazione residente», aggiunge Cacciotto. «Una città che supera 1,8 milioni di presenze turistiche deve poter contare su personale e strumenti adeguati. Continueremo a investire sul Comando e a chiedere maggiori risorse per i Comuni turistici».

Il rafforzamento della polizia locale si inserisce in un sistema di collaborazione con Prefettura e forze dell'ordine e sarà affiancato anche dal potenziamento della Compagnia barracellare, con l'ingresso previsto di altri quindici agenti.

«Ringrazio le forze dell'ordine per la costante collaborazione, - conclude il comandante Salvatore Masala - insieme al sindaco stiamo lavorando per rendere il Comando sempre più moderno e all'avanguardia. La stazione mobile e, oggi, le body cam rafforzano la nostra capacità operativa. Le telecamere indossabili rappresentano una tutela importante per gli agenti durante gli interventi più delicati e, allo stesso tempo, una garanzia di trasparenza per i cittadini».

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