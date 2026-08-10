Il Consiglio Comunale di Stintino ha approvato il nuovo Piano economico finanziario (Pef) e le tariffe Tari per l’anno 2026. Il documento traduce in cifre l’avvio del nuovo appalto di gestione del servizio di nettezza urbana, partito ufficialmente il 1° luglio, che introduce importanti miglioramenti per il decoro urbano.

Aumentano i servizi per il territorio con il potenziamento della gestione dei rifiuti che prevede interventi già operativi e misure che verranno implementate progressivamente nel corso dell'anno: igiene urbana, potenziamento e calendarizzazione della pulizia stradale (strade e marciapiedi), sia manuale che meccanizzata. Nell’Ecocentro è previsto l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico per agevolare il conferimento. Sul litorale delle Saline vi è l’estensione degli orari dedicati al servizio nella zona delle spiagge, mentre nelle Isole ecologiche è stabilito il posizionamento di strutture mobili e presidiate nelle lottizzazioni che presentano maggiori criticità. A questo si aggiunge l’incremento dell'organico con l'assunzione di circa 10 nuove unità operative e tra le novità un'isola ecologica informatizzata e videosorvegliata h24.

L’adeguamento del servizio a un territorio fortemente influenzato da flussi turistici in costante crescita ha comportato un fisiologico aumento dei costi di gestione. Per evitare che questo incremento gravasse sulle tasche dei contribuenti, l'Amministrazione ha scelto di armonizzare i costi utilizzando l'avanzo accantonato dell'imposta di soggiorno. Le entrate di quest'ultima sono aumentate significativamente grazie all'esternalizzazione del servizio di controllo e riscossione. Questa strategia ha permesso di ottenere un risultato straordinario: una riduzione di circa il 2% della Tari per le utenze domestiche e una leggera flessione delle tariffe per gran parte delle utenze non domestiche. «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto», dichiarano l’assessore al Bilancio, Pietro Maddau e l’assessore all'ambiente Enrico Scano «Si tratta del frutto di una pianificata, oculata e coordinata azione politica e finanziaria, che ci ha permesso di aumentare i servizi di raccolta rifiuti senza aumentare la TARI, nonostante l’aumento dei costi del servizio».

La sindaca Rita Vallebella dichiara : «Sono molto orgogliosa della gestione delle tariffe Tari. Abbiamo migliorato il servizio a favore della cittadinanza senza gravare sulle tasche delle persone, restituendo così direttamente alla collettività i proventi generati dal turismo».

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