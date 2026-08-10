Blitz dei carabinieri tra Sassari e Sorso nelle scorse settimane. Oggetto dei controlli del Nucleo antisofisticazioni e sanità sono state alcune strutture sanitarie e, in particolare, una Rsa del paese della Romangia e una comunità integrata del capoluogo turritano. Nel primo caso i militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali pericolosi, in un locale poco distante da una sala dove si tenevano delle riunioni.

L’infrazione riscontrata è quella dell’art 256 del Codice dell’ambiente. Oltre a quanto riportato si è appurata anche la non vidimazione del registro degli stupefacenti.

Nella comunità integrata invece, che si trova in un quartiere periferico di Sassari, i Nas hanno trovato dei lucchetti nelle vie di fuga e verificato che il numero dei pazienti era in sovrannumero, oltre al fatto che in stanze da tre alloggiavano in cinque. In tutti e due i casi i militari del reparto speciale dell’Arma hanno denunciato i riferimenti delle strutture controllate.

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