Dopo la pausa estiva, tornano gli screening gratuiti rivolti ai donatori di sangue dell’Avis Provinciale di Sassari che, in collaborazione con l’Associazione Sardegna for You, offre giornate di prevenzione e informazioni nell’ambito del progetto “Un Dono tra le tue braccia”, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.

Tre gli appuntamenti in programma a settembre: sabato 16, nella sede dell’Avis Comunale di Sassari si svolgerà lo screening tiroideo e l’Ecg, mentre domenica 17 a Uri e sabato 23 a Pozzomaggiore si terrà la visita cardiologica con elettrocardiogramma.

È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis. In totale sono previsti 1.810 screening gratuiti per i donatori iscritti nel libro soci dell’Associazione di volontariato della provincia di Sassari.

«La nostra iniziativa – sottolinea il presidente Antonio Dettori - nasce con l’obiettivo di ringraziare i nostri preziosi donatori, ma anche di informare i cittadini sull'importanza della prevenzione per la tutela e la salvaguardia della salute».

