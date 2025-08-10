Rogo nella notte ad Alghero: furgone danneggiato dalle fiammeLe fiamme in via Aldo Moro, ancora da accertare le cause dell’incendio
Un'altra notte di fuoco ad Alghero. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenute intorno alle 23.30, in via Aldo Moro per l’incendio di un furgone. Il rogo ha seriamente danneggiato il mezzo.
Il rapido intervento dei caschi rossi ha impedito che le fiamme che lambivano il furgone, si propagassero anche alla vegetazione circostante, un canneto che avrebbe favorito l'estensione dell'incendio.
Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano sull'accaduto. Per fortuna non si registrano feriti.