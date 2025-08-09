Porto Torres, in basilica "Le quattro stagioni" di VivaldiUn’opera sapientemente eseguita dall’Ensemble Ars Musicandi con Marco Ligas nel ruolo di violino concertante
Saranno le note di “Le quattro stagioni”, opera del musicista e compositore Antonio Vivaldi, a riecheggiare tra le mura antiche della Basilica di San Gavino, la chiesa romanica di Porto Torres.
Domani alle 21.30 l’atmosfera si riempirà degli effetti musicali della famosa composizione che descrive i fenomeni naturali come le tempeste, la pioggia e il vento, un’opera sapientemente eseguita dall’Ensemble Ars Musicandi con Marco Ligas nel ruolo di violino concertante.
Il concerto, inserito nel ricco cartellone della XX edizione della rassegna concertistica Musica&Natura, organizzata dall’Associzione Musicando Insieme, rappresenta un omaggio al celebre ciclo di concerti pubblicato nel 1725, "Il cimento dell’armonia e dell’invenzione", e si propone di condurre il pubblico in un viaggio attraverso le stagioni della natura e della vita, evocando paesaggi, emozioni e scene pastorali grazie alla forza evocativa della musica e dei sonetti Vivaldiani.
L’opera le “Quattro Stagioni”, la più famosa del repertorio, sono quattro brevi concerti per violino, in cui ogni stagione è composta da tre movimenti che immergono il pubblico nel cuore degli elementi della natura, rappresentativi di primavera, estate, autunno e inverno.