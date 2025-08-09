Saranno le note di “Le quattro stagioni”, opera del musicista e compositore Antonio Vivaldi, a riecheggiare tra le mura antiche della Basilica di San Gavino, la chiesa romanica di Porto Torres.

Domani alle 21.30 l’atmosfera si riempirà degli effetti musicali della famosa composizione che descrive i fenomeni naturali come le tempeste, la pioggia e il vento, un’opera sapientemente eseguita dall’Ensemble Ars Musicandi con Marco Ligas nel ruolo di violino concertante.

Il concerto, inserito nel ricco cartellone della XX edizione della rassegna concertistica Musica&Natura, organizzata dall’Associzione Musicando Insieme, rappresenta un omaggio al celebre ciclo di concerti pubblicato nel 1725, "Il cimento dell’armonia e dell’invenzione", e si propone di condurre il pubblico in un viaggio attraverso le stagioni della natura e della vita, evocando paesaggi, emozioni e scene pastorali grazie alla forza evocativa della musica e dei sonetti Vivaldiani.

L’opera le “Quattro Stagioni”, la più famosa del repertorio, sono quattro brevi concerti per violino, in cui ogni stagione è composta da tre movimenti che immergono il pubblico nel cuore degli elementi della natura, rappresentativi di primavera, estate, autunno e inverno.

