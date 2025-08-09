Il comandante della Legione Carabinieri "Sardegna”, il generale di Divisione Stefano Iasson, nella giornata di ieri 8 agosto ha fatto visita ai carabinieri delle compagnie di Porto Torres e Alghero, facendo tappa anche alla stazione dell’Asinara, per salutare i militari dei reparti in occasione del suo trasferimento ad altro incarico, previsto nel mese di settembre.

Nella sede dei militari di via Antonelli, a Porto Torres, il generale Iasson è stato accolto da una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio presso tutti i reparti dipendenti dalla Compagnia, ai quali ha ricordato l’importanza dell’impegno che deve essere profuso ogni giorno dai militari dell’Arma di ogni ordine e grado, ribadendo la necessità di “gettare il cuore oltre l’ostacolo” per il bene collettivo. In seguito si è ttrasferito presso la sede del comando di Alghero dove ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri che prestano servizio nella Barceloneta sarda e nei Comuni limitrofi, dove ha rimarcato l’importanza dell’operato dell’Arma nei contesti urbani anche in virtù delle dinamiche della specifica realtà, collegate alla significativa presenza turistica durante i mesi estivi.

Nel pomeriggio la sua visita alla stazione dei carabinieri dell’isola dell’Asinara. Nei tre reparti, il Generale Iasson che ha conosciuto la Sardegna proprio con l’incarico di comandante di Legione, ha voluto salutare tutti i militari, incoraggiandoli nel compiere incessantemente il proprio dovere rinnovando la vicinanza dell’Arma a tutta la cittadinanza e ai turisti, anche nelle località maggiormente isolate come appunto l’isola dell’Asinara.

