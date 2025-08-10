Assaggio di Faradda ieri sera a Sassari con la sfilata dei Candelieri Medi. 16 i ceri che hanno partecipato alla Discesa, partiti da Largo Cavallotti verso Corso Vittorio Emanuele e Vico, fermandosi vicino a Santa Maria. Presenti all’inizio del corteo anche il sindaco Giuseppe Mascia e alcuni esponenti di giunta, che hanno dato così un segnale di vicinanza a una manifestazione che, com’è noto, non è riconosciuta né dal Comune e dall’Intergremio né dalla curia. Il costume di una festa a parte, rispetto a quella ufficiale del 14 agosto, risale a poco prima dell’avvento del 2000 per volontà dell’allora prima cittadina Anna Sanna, decisione che vige anche oggi. Intanto si avvicina la serata in cui verranno consegnati- il 12 agosto in piazza Santa Caterina dalla 19.30- il Candeliere d’oro, d’argento e di bronzo. Quello speciale verrà assegnato all’Orchestra Jazz della Sardegna.

