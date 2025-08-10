Un giovane di circa trent'anni cade rovinosamente dagli scogli e batte la testa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15, in prossimità della spiaggia Coscia di Donna, sul litorale di Stintino. Il ragazzo si trovava nella località balneare in compagnia di altre persone, camminava sulla scogliera quando improvvisamente è scivolato.

Nella caduta ha battuto la testa sulle rocce, procurandosi un trauma cranico. Immediato l'intervento degli amici che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito, a bordo dell'ambulanza in codice rosso, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

