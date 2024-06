In Corte d’Assise presso il Tribunale di Sassari, il giudice Massimo Zaniboni ha letto la sentenza di condanna all’ergastolo per Fulvio Baule, il muratore 42enne di Ploaghe che, il 26 febbraio del 2022, uccise i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, riducendo in fin di vita la ex moglie, Ilaria Saladdino.

In aula, durante la lettura del dispositivo, lacrime e abbracci tra i parenti delle vittime, le due sorelle gemelle di Ilaria, Giusy e Mariella.

«Giusta sentenza - hanno commentato – ha distrutto la nostra famiglia».

LE DICHIARAZIONI DELLE FIGLIE DELLE VITTIME:

