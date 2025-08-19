Smantellato stamattina dalla polizia locale di Sassari un campeggio abusivo tra il lago di Baratz e Porto Ferro. Una piccola struttura priva di autorizzazione e senza il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste per legge.

L’azione della Municipale è avvenuta alle 7 di oggi, al termine delle segnalazioni e dei riscontri compiuti negli ultimi giorni, con la notifica della contestazione di campeggio abusivo ai presenti. Comminate anche multe ai trasgressori da 500 euro, mentre le tende e tutto il materiale da campeggio sono stati posti sotto sequestro nel Comando di via Carlo Felice.

«La tutela dell’ambiente, ma anche l’incolumità di ciascuno e la sicurezza della collettività, iniziano con il rispetto delle regole», ricorda il vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, alla Tutela del territorio e al Decoro urbano, Pierluigi Salis. «Certe condotte non sono accettabili e sono contrarie alle più elementari norme di salvaguardia del nostro patrimonio naturale– dichiara –la cui fruibilità deve essere garantita a tutte e a tutti a parità di condizioni e nella più assoluta sicurezza».

