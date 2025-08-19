Sovraffollamento insostenibile all’Aou di Sassari. Cisl Fp e Fp Cgil denunciano le condizioni di ogni servizio e unità operativa, dai Radiologia a Cardiochirurgia ma, soprattutto, quelle nei reparti di Medicina uomini e donne, Patologia Medica, Geriatria e Clinica Medica, «ormai al collasso». «I posti letto ufficiali- scrivono i sindacati in una nota congiunta -risultano stabilmente superati, con ricorso quotidiano a barelle nei corridoi e un numero di ricoverati che supera costantemente la capacità ricettiva. Nella sola giornata di ieri, il reparto di Medicina uomini ha registrato 11 barelle aggiuntive, segno evidente di una situazione fuori controllo».

«Conseguenze gravissime per i pazienti», attaccano le due sigle. Costretti a permanenze prolungate in spazi inadeguati, assenza di riservatezza, aumento del rischio clinico e di infezioni, privazione del diritto a cure sicure e dignitose. Ma le ripercussioni sono anche per il personale per cui tutto questo, continua il comunicato, «significa turni insostenibili, organici ridotti e responsabilità crescenti, con livelli di stress lavoro-correlato ormai al limite e con il concreto rischio di errori professionali». E il disagio psico-fisico per i lavoratori cresce, sostengono le parti sociali, e «ciò che dovrebbe essere un’emergenza straordinaria è divenuto routine, mostrando tutte le fragilità di una governance sanitaria fallimentare».

«Fallimentare» a tutti i livelli per Cisl e Cgil, sia aziendale che del governo regionale. Le richieste sono le stesse da tempo, iniziative, sottolineano, «che restituiscano a ciascun posto di lavoro condizioni di sicurezza per il personale e dignità assistenziale per i pazienti. Occorre una ricognizione reale dei posti letto, il potenziamento immediato degli organici e l’apertura di un tavolo di confronto immediato con la Direzione Aziendale e con l’Assessorato Regionale alla Sanità». Intanto si anticipa che, a fine settembre, verrà convocata un’assemblea dei lavoratori «per avviare un confronto e definire insieme eventuali iniziative, anche di carattere vertenziale, fino a ottenere risposte concrete e immediate». A sottoscrivere la denuncia sono Il segretario generale Cisl Fp, Antonio Monni, il segretario territoriale Cisl Fp, Gianmario Sardu, il segretario territoriale Fp Cgil, Toto Terrosu, il coordinatore Sanità Fp Cgil, Antonio Riu, insieme alla Rsu Cisl e Cgil dell’Aou di Sassari.

