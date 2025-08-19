Prima la lite con i genitori poi il tentativo di scappare all'arrivo dei carabinieri. L'incidente è successo in via Pertini a Porto Torres, dove una ragazza di 32 anni è caduta da una grondaia, su cui ha tentato di arrampicarsi per scappare dal terzo piano di una palazzina.

La giovane nella caduta ha riportato una frattura alla gamba e alcune escoriazioni. È stata trasferita al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri, allertati dai genitori a seguito della lite scoppiata con la figlia.

