Una lite furibonda con i genitori che poteva finire in tragedia. Una donna di 32 anni è caduta mentre tentava di scappare da un'abitazione, una mansarda al terzo piano di una palazzina, a Porto Torres.

L’episodio si è verificato in via Pertini, intorno alle 18, quando a seguito di una discussione accesa con i genitori, la donna avrebbe dato in escandescenze. Madre e padre hanno cercato di contenerla, ma è sfuggita al loro controllo, quindi è salita sul balcone arrampicandosi sul pluviale, ma è scivolata cadendo a terra.

Nella caduta ha riportato una frattura alla gamba ed alcune escoriazioni. Trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata, la giovane è stata ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava in vacanza dai genitori, proprietari dell’abitazione a Porto Torres, ma da tempo trasferitisi a Roma.

