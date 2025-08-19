L’hanno trovato morto nella sua casa di Sassari, in via Turritana. Aveva 82 anni, Bruno Soro, e non si vedeva più in giro da qualche giorno tanto che gli amici e i vicini hanno allertato i soccorsi e i carabinieri che, arrivati ieri sul posto, lunedì 18 agosto, hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo.

Non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul cadavere ma la procura della Repubblica, e il sostituto procuratore Gianni Caria, hanno disposto comunque l’autopsia.

Soro era molto conosciuto nel centro storico sia per la passione per la Torres che per l’essere uno scrigno di ricordi della Sassari di un tempo e ormai scomparsa. Tanti gli aneddoti, le leggende e le tradizioni che riferiva ai suoi compagni di passeggiate nonché ai turisti con cui, oltre a dare informazioni, si soffermava per raccontare il capoluogo turritano e la sua storia.

