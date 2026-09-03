Ben quattro eventi a settembre nel ricco programma di appuntamenti culturali della Biblioteca Universitaria di Sassari, in via Enrico Costa 5 che spaziano dall’illustrazione scientifica alla fotografia naturalistica, dalla storia e dalla politica europea agli studi storici, fino alle celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio.

Si parte giovedì 10 settembre, alle ore 18:00, con l’inaugurazione della mostra “Illustrazione scientifica e fotografia naturalistica. L’arte per osservare e capire la natura”, che vedrà protagonisti Francesco Curreli, con “I pesci d’acqua dolce della Sardegna” e il fotografo Salvatore Abbotto, con “Habitat e vita dei pellicani della Turchia”.

Il sassarese Paolo Curreli collabora dal 2021 con l’Agenzia regionale Forestas nell’ambito delle attività di salvaguardia della trota endemica sarda, specie considerata in pericolo critico di estinzione. Attraverso l’esposizione di illustrazioni scientifiche realizzate ad acquerello, racconta la situazione attuale della fauna ittica delle acque dolci della Sardegna.

Gli altri appuntamenti- Martedì 15 settembre, alle 18, presentazione della pubblicazione trilingue “Figure Politiche per il futuro dell’Europa”, realizzata dall’Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni. Giovedì 17 sarà invece la volta di “Massoneria e fascismo” e “Andare per i luoghi della Massoneria”, i due volumi scritti da Fulvio Conti, docente di storia contemporanea all’Università di Firenze. Il mese di settembre si concluderà sabato 26 con un’intera giornata dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio.

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