«Se il dalogo tra Comune di Porto Torres e Asl è davvero costante e proficuo, dovrebbe essere semplice comunicare ai cittadini, quali decisioni sono state prese, quali servizi arriveranno in piazza Garibaldi, soprattutto quando su un tema così importante come la Sanità servono risposte concrete». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gian Mario Sircana, firmatario della interrogazione comunale pone al centro dell’attenzione il problema dei servizi sanitari in città, esprimendo posizione favorevole allo spostamento in centro di alcuni presidi, per renderli più facilmente accessibili ai pazienti, «soprattutto agli anziani alle persone con difficoltà negli spostamenti e a tutti quei cittadini che quotidianamente hanno bisogno di rivolgersi alla sanità territoriale». L’esponente di Fratelli d’Italia, ha accolto positivamente la notizia annunciata in passato relativa all’accordo tra Comune e Asl Sassari per la realizzazione di un ambulatorio medico in piazza Garibaldi «ma nelle ultime dichiarazioni del sindaco Massimo Mulas non si fa alcun accenno a questa possibilità prospettata nella precedente legislatura». «Che fine ha fatto il progetto annunciato per piazza Garibaldi?» E’ la richiesta di Sircana, diretta a conoscere se l’intesa tra Comune e Asl sia ancora valida rispetto alla collocazione di alcuni servizi sanitari nel cuore della città. «Quali servizi e soprattutto quali sono i tempi per la loro attivazione?» Questi i quesiti indirizzati al primo cittadino, per trasmettere alla popolazione le rassicurazioni sulla possibilità di usufruire di alcune visite specialistiche nel centro cittadino. Per Sircana «la riqualificazione del poliambulatorio Andriolu, un investimento importante per il territorio, non deve trasformarsi nell’abbandono del progetto di piazza Garibaldi. Porto Torres ha bisogno di una sanità territoriale più vicina alle persone e noi continueremo a sostenere con convinzione il trasferimento e il potenziamento dei servizi sanitari in centro».

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