Doppio spettacolo venerdì a Ossi nell'incantevole scenario del parco delle Arti di Molineddu. Si parte alle 19 con la danzatrice e coreografa Paola Bianchi che propone “Bad”, una performance di danza sulla percezione del corpo nel fusso dell’esistenza.

Una “narrazione interna del corpo” dove, dice Paola Bianchi, anche autrice di saggi sul corpo in scena, «affondo le mani nella crisi. Cerco la vita del movimento non la sua bellezza. Dipano la trama senza conoscerla. Escludo le transizioni. Distruggo la forma per far sì che il corpo sia presente in ogni istante. Mi spingo nel torbido stupore dell’essere nella scena evitando il fare sulla scena».

Alle 21 sarà di scena la compagnia Liquid Spine di Boston con lo spettacolo “Bycatch”, che dà voce agli ecosistemi marini minacciati dall’inquinamento. Ideali artisti ed ecologici condivisi dalla compagnia Senza Confini Di Pelle, organizzatrice del festival Aria Performing Art Festival e capofila del Progetto Overlap - Eventi tra Arte e Scienza, di cui fa parte anche Liquid Spine, insieme a numerosi artisti, scienziati, richiedenti asilo e alle due Università di Sassari e Cagliari.

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