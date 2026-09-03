Giochi pericolosi per l'incolumità dei bambini in via Bottego a Sassari. Ieri il Comune ha disposto la chiusura per l’altalena, uno scivolo e un dondolo a causa delle loro condizioni precarie, segnalate dai cittadini e dal comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. Il segnale di pericolo campeggia sulle tre strutture avvolte adesso in una protezione di plastica.

Non è la prima volta che l’area, inaugurata più di 15 anni fa, attraversa delle fasi di “rattoppo”. Una delle prime si era avuta con la cancellata che delimitava gli spazi e che, con il tempo, aveva cominciato a crollare portando pochi anni fa alla rimozione.

«Quando era stato creato il parchetto - dichiara Franco Fenu, presidente dell’associazione Nostra Signora del Latte Dolce - ci eravamo offerti di aprire e chiudere la struttura. La risposta era stata che se ne sarebbe occupato il Comune». Ma pian piano la sorveglianza viene meno e i giochi subiscono un uso non sempre consono. «Diciamo che ci vanno i 'bambini grandi'», riferisce un abitante.

Nel 2022 la precedente amministrazione era intervenuta per un ripristino e adesso il problema si ripresenta il drastico stop all’utilizzo, per evidenti ragioni di sicurezza, dell’unica area giochi per bambini del quartiere di Latte Dolce. Che dovrebbe però avere una seconda vita rientrando in un progetto dell’amministrazione comunale che prevede una riqualificazione, nuovi giochi, altra pavimentazione e forse un sistema di videosorveglianza. Tempistiche ancora da definire per l’iniziativa, che includerà altre aree giochi cittadine. Intanto gli abitanti più anziani ricordano che, proprio nello stesso perimetro, decenni fa sorgeva una scuola dell’infanzia “Felicioli”, poi abbattuta.

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