Tre incidenti stradali in poche settimane a Sassari. Tutti nella stessa zona, nel quartiere di Luna e Sole, tra le vie Di Vittorio e De Gasperi, monsignor Cassani e Pittalis.

E i residenti cominciano a protestare perché le collisioni sembrano originarsi dall’apertura, ad agosto, del tratto che collega via Giagu con via Di Vittorio. L’inaugurazione, da parte del Comune, dei 600 metri circa di asfalto, costati due anni di lavori finanziati dalla Rete Metropolitana per 3 milioni e 400mila euro, ha portato alcuni automobilisti a percorrere la neo arteria pigiando troppo sull’acceleratore.

In più sono apparsi, com’è ovvio, alcuni segnali stradali, come lo stop, che i conducenti forse devono ancora memorizzare. «Bisognerebbe mettere i dossi», suggeriscono i residenti. Eventualità che si sarebbe però dovuta già prevedere in fase di progettazione. Intanto sono in fase di realizzazione altri sbocchi sull’arteria principale di via Di Vittorio per allungarsi poi verso via Nenni.

Al momento però è allarme sicurezza, una criticità paradossale se si pensa che la nuova strada ha proprio lo scopo di far defluire il traffico da piazzale Segni e creare meno pericoli a pedoni e automobilisti.

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