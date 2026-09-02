Apre ad Alghero lo sportello “Amici degli Animali”, con particolare attenzione al benessere di cani e gatti, per un supporto su una serie di servizi operativi, assistenziali e burocratici mirati alla tutela del benessere animale e alla gestione corretta del rapporto tra utenti e animali d'affezione. Lo sportello avrà il compito di offrire supporto ai cittadini nella gestione delle problematiche legate ai propri animali domestici, valutando le diverse situazioni e fornendo indicazioni utili per individuare le possibili soluzioni. Saranno inoltre promossi incontri informativi e formativi rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nella cura degli animali e rafforzare il senso civico e il rispetto degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla corretta gestione delle deiezioni canine. La sede sarà nei locali del plesso dei giardini “Martin Luther King”, già utilizzata per le campagne di microchippatura gratuita, attività ora trasferita presso la sala veterinaria Comunale di Sant’Anna. È quanto stabilito dalla delibera di Giunta approvata venerdì scorso su proposta dell’Assessore all’Ambiente ed Ecologia Raniero Selva. Alghero conta circa 10.000 cani di proprietà iscritti all’anagrafe canina, a ciò si aggiunge la presenza di diverse colonie feline riconosciute e altre in corso di riconoscimento. La presenza sempre più diffusa di animali domestici nelle famiglie richiede una crescente attenzione anche alle ricadute sulla vita e sugli spazi della città, in particolare sotto il profilo del decoro urbano, dell’igiene e della corretta gestione delle deiezioni durante le uscite quotidiane. Le persone che possiedono un animale domestico, in particolare un cane, raramente dispongono delle corrette informazioni sull’etologia e spesso non sono consapevoli di quali comportamenti tenere per favorire un equilibrato rapporto con il proprio animale. <L’iniziativa - afferma l’Assessore Selva - ha un valore importante per la comunità, perché promuove una gestione responsabile degli animali d’affezione e contribuisce a rafforzare il senso civico, l’inclusione e il rispetto degli spazi condivisi>. L’attuazione dello sportello potrà inoltre contribuire a migliorare i servizi pet friendly offerti dall’Amministrazione, anche accogliendo suggerimenti e osservazioni provenienti dalla cittadinanza, contribuire a potenziare l’immagine di Alghero come destinazione turistica accogliente e attenta al benessere degli animali.

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