Tutto pronto per la settima edizione del Festival del Turismo Itinerante e delle Attività Ludiche e Sportive all'Aria Aperta, in programma dal 9 all'11 ottobre 2026 a Stintino: l’evento, promosso dall'Associazione promozione sociale Camperisti Torres, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla promozione del turismo lento e sostenibile in Sardegna, con tre giornate di attività pensate per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. Nell’edizione 2026 il Festival è stato calendarizzato nel secondo weekend di ottobre, in piena collaborazione con Noi camminiamo in Sardegna, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre nell’isola, nell’ottica della reciproca valorizzazione dei due eventi.

Alla presentazione hanno partecipato Rosario Musmeci, Rita Limbania Vallebella, sindaca di Stintino; Gianfranco Ganau, già presidente del Consiglio regionale e oggi capo di gabinetto del Sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Marta Diana, assessora alla cultura di Stintino, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli enti che collaborano alla realizzazione della manifestazione. Ad aprire i lavori è stato Rosario Musmeci, che ha sottolineato il percorso di crescita del Festival e la capacità della manifestazione di costruire una rete sempre più ampia tra istituzioni, terzo settore, operatori turistici e comunità locali. Il cuore del Festival sarà Piazza dei 45, che ospiterà l'arena degli eventi, gli stand istituzionali, gli spazi espositivi dedicati al turismo e allo sport, l'area food e i laboratori enogastronomici. Saranno inoltre presenti il Comune di Stintino, la Città Metropolitana di Sassari, il Parco Nazionale dell'Asinara, il FLAG Nord Sardegna, il Centro Servizi per il Volontariato Sardegna, la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari, UISP, ACLI, APS Camperisti Torres e numerose realtà del terzo settore.

Il programma dell'edizione 2026 prevede oltre trenta appuntamenti distribuiti nelle tre giornate. Tra le attività in calendario escursioni in kayak e canoa verso l'Asinara, trekking, mountain bike, cicloturismo, percorsi del Cammino 100 Torri, orienteering urbano, attività dedicate alla vela latina, laboratori di educazione ambientale, incontri sul turismo sostenibile e appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali. Ampio spazio sarà riservato all'enogastronomia con show cooking, laboratori sulla tradizione culinaria stintinese, degustazioni, street food e il "Menù del Festival" proposto dai ristoratori del territorio.

Tra i momenti di approfondimento figurano la tavola rotonda dedicata al “Sistema culturale, ambientale e naturalistico del Nord Ovest della Sardegna”, l'incontro sulle attività esperienziali in ambiente naturale, l'appuntamento "Dialoghi per la pace -Una storia: la comunità di Stintino e l’Isola dell’Asinara”, la presentazione dell'aggiornamento della ricerca "Sardegna tutto l'anno" riguardo alle potenzialità e le strategie per promuovere un modello di accoglienza che permetta di superare la stagionalità che ancora oggi caratterizza l’offerta turistica. Tre i momenti musicali: si parte il venerdì con la Boom Box Band, sabato Francesco Piu in trio incanterà con le sue sonorità blues mentre domenica il concerto finale sarà in collaborazione con il Festival delle Bellezze del maestro Vincenzo Cossu, Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari. La manifestazione si concluderà domenica 11 ottobre con la cerimonia di chiusura, la consegna dei riconoscimenti e l'annuncio della sede che ospiterà l'ottava edizione del Festival del Turismo Itinerante nel 2027.



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