Festa della polizia di Stato a Sassari in occasione del santo patrono San Michele Arcangelo. Per l'occasione è stata scelta, come area della cerimonia, e scenario di diverse iniziative di divulgazione, il centro storico e, in particolare, il quadrante di San Donato. Dalla chiesa dell'omonima via fino alla piazza dove sono stati allestiti diversi stand di polizia stradale, Scientifica, sommozzatori del Corpo e legati alla campagna "Questo non è amore".

Quanto realizzato nello slargo era dedicato agli allievi della scuola di San Donato, di San Giuseppe e della scuola media numero 7. San Donato viene da qualche anno associata alla criminalità e allo spaccio, ed è stata teatro anche, nel 2025, di un'operazione proprio degli agenti della questura, che ha portato alla scoperta di un'associazione a delinquere di stampo mafioso. «Credo che San Donato - afferma il questore Filiberto Mastrapasqua - meriti questa attenzione. Tutti i bambini e i cittadini del centro storico hanno apprezzato l'iniziativa».

Il quartiere vive il problema sicurezza e chiede soluzioni alle forze dell'ordine. «La sicurezza è un affare complicato e dipende da tanti fattori. Forse un presidio potrebbe aiutare ma l'importante è che ci sia il coinvolgimento di tutta la rete che deve affrontare il problema. Non è solo un fatto di presidio ma di sinergie che devono collaborare insieme per evitare che sussistano delle criticità». Infine un grazie agli agenti della polizia. «Loro sono 365 giorni all'anno baluardo della legalità, del vivere civile, per la serenità di tutti i cittadini».

La messa è stata celebrata dall'arcivescovo Francesco Antonio Soddu, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dalla prefetta Carla Quattro al sindaco Giuseppe Mascia al comandante dei carabinieri della provincia, il colonnello Antonio Maione, al comandante provinciale della guardia di Finanza, Marco Sebastiani.



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