Il Consiglio Direttivo del Parco nazionale dell’Asinara, nell’ambito della sua attività itinerante, si riunisce per la prima volta a Castelsardo, nella giornata di giovedì 1 ottobre alle 15, presso la sala consiliare del Comune castellanese di via Vittorio Emanuele 2.

La seduta, presieduta dal presidente Gianluca Mureddu, avrà come punto principale all’ordine del giorno, l’approvazione delle linee di indirizzo del Trentennale del Parco Nazionale dell’Asinara 1997-2027. Un piano organizzativo che comprende la presentazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione, interessate da interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Tanti i cantieri aperti per valorizzare gli immobili esistenti: alcuni si porteranno a conclusione entro la fine dell’anno, altri agli inizi del 2027, interventi che cambieranno il volto dell’isola. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’approvazione del “Piano di Eradicazione della popolazione di capre inselvatichite” e delle “Direttive alla delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa - annualità 2026”.

Inoltre si prevede il via libera dell’aggiornamento del “Regolamento sul trattamento di missione”, l’approvazione dell’Accordo Operativo tra il Parco Nazionale Asinara e l’Università di Torino e dell’Accordo Quadro tra il Parco Nazionale dell’Asinara e la Fasi, oltre all’accordo Quadro tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco dell’Asinara e tra quest’ultimo e il Flag Nord Sardegna.

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