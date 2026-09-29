Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea di nuova istituzione nel Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari: Orticoltura e Florovivaismo (LP-02) e Scienze degli alimenti e della cultura enogastronomica mediterranea (L26/L-GASTR).

Due novità assolute che portano a 65 corsi l’offerta formativa dell’ateneo sassarese. Entrambi i corsi sono a numero programmato e afferiscono al Dipartimento di Agraria, che quest’anno compie i suoi primi 80 anni.

Orticoltura e Florovivaismo ha sede a Oristano, mentre le lezioni di Scienze degli alimenti e della cultura enogastronomica mediterranea si terranno a Sassari. Entrambi i corsi mirano a rispondere alle richieste della società e seguire con una formazione mirata le trasformazioni del mondo del lavoro.

Il percorso denominato Scienze degli alimenti e della cultura enogastronomica mediterranea propone un approccio multidisciplinare che accompagna gli studenti lungo tutta la filiera alimentare: dalla produzione delle materie prime alla trasformazione, dalla sicurezza alimentare all'analisi sensoriale, dalla storia della cultura alimentare al marketing, fino alla valorizzazione delle produzioni tipiche e allo storytelling del cibo.

L'attività didattica integra lezioni frontali, laboratori, visite nel territorio, laboratori del gusto e un tirocinio pratico-applicativo.

Sono previsti due indirizzi: Culture e storytelling degli alimenti, dedicato alla comunicazione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche; Scienze e tecnologie degli alimenti, orientato agli aspetti di qualità, sicurezza, controllo e innovazione della filiera agroalimentare.

L'obiettivo è formare figure professionali qualificate per i comparti agroalimentare, turistico, ristorativo, culturale e produttivo. I posti disponibili sono 100.

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